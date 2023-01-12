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В Верховной Раде Украины выступил новоизбранный спикер Саеймы Латвии. Обещают помощь

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Рассказал о главных направлениях поддержки Украины

В Верховной Раде Украины выступил новоизбранный спикер Саеймы Латвии. Обещают помощь

Фото - ВРУ

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Сегодня, 12-го января, в Верховной раде Украины выступил новоизбранный спикер Парламента Латвии Эдвардс Смилтенс. Он говорил о сильном украинском духе, о борьбе за свободу, а также отметил, что Латвия выступает за полную и безоговорочную изоляцию РФ.

Также было объявлено о конкретных шагах помощи от Латвии в ближайшее время. Так, с собой Спикер Парламента Латвии привез не только доброе и солидарное слово в поддержку украинского народа, но и автобусы и очередную партию гуманитарной помощи от Риги и граждан Латвии. Эдвардс Смилтенс также прибыл в Украину, потому что Латвия взяла под опеку восстановление Черниговщины - одной из самых тяжелых областей, сильно пострадавших от российской оккупации.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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