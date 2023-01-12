На России заявили, что уничтожили уже четыре БМП M2 Bradley. Они еще даже не поступили на фронт
Феноменально
Игорь Конашенков, российский военный деятель, "прославившийся" освещением событий российско-украинской войны, в своей ежедневной сводке для российского телевидения заявил, что их армией, среди прочего, были уничтожены уже четыре боевых машина пехоты M2 Bradley американского производства.
"В зоне боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП "Брэдли" производства США", - заявил Конашенков.
Интересно, что БМП M2 Bradley еще не поступилм на фронт. Об этом, по крайней мере, не сообщали украинские официальные лица. США недавно только анонсировали передачу Украине этого вида вооружения.
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