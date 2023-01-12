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Видеодайджест 323-го дня полномасштабной войны от Генштаба

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Бои продолжаются

Видеодайджест 323-го дня полномасштабной войны от Генштаба

Zelensky Official

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ опубликовал видеоитоги 323-го дня полномасштабной войны с Россией. Напомним, что по сообщению ведомства, самые горячие бои продолжаются в городах Донецкой области Бахмут и Соледар.

Также известно, сколько ударов украинская авиация нанесла по позициям врага за последние сутки.

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В статье: война с россией
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