Видеодайджест 323-го дня полномасштабной войны от Генштаба
Бои продолжаются
Zelensky Official
Генеральный штаб ВСУ опубликовал видеоитоги 323-го дня полномасштабной войны с Россией. Напомним, что по сообщению ведомства, самые горячие бои продолжаются в городах Донецкой области Бахмут и Соледар.
Также известно, сколько ударов украинская авиация нанесла по позициям врага за последние сутки.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Известный украинский биатлонист Дериземля отказался от брони и пошел служить в ВСУ
- Грозный: Даю миллиард процентов, что Мудрик заиграл бы в Челси
- AD: Игрок московского Спартака платил 250 000 евро наркодилеру за пропажу кокаина весом в полтонны
- Еще минус один корабль оккупантов. Генштаб сообщил о повреждении нового судна врага
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн