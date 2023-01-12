Генштаб ВСУ: Враг основные усилия сосредотачивается на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию с фронта по состоянию на 18:00 12-го января 2023-го года. Проходят 323-е сутки полномасштабного вторжения. В течение суток российские оккупанты нанесли 5 ракетных, все по мирным городам Константиновка, Краматорск и Запорожье, а также 12 авиационных ударов. Совершили 4 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Противник и дальше основные усилия сосредотачивается на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы, продолжает наступать на Бахмутском направлении. Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах населенных пунктов Соледарь, Парасковеевка, Бахмут и Клещиевка.

На Авдеевском направлении враг ведет безуспешные наступательные действия, а на Купянском и Лиманском не оставляет попыток улучшить тактическое положение. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях – обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском во вражеские обстрелы попали районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Бачевск на Сумщине, а также Стрелка, Зеленое, Гатище, Волчанск, Чугуновка и Редкодуб Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны районы Синковки, Орлянки, Кисловки, Берестового, Ивановки и Богуславки Харьковщины и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое влияние российских танков и артиллерии попали Грековка, Макеевка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Белогоровка, Соледарь, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг обстреливал Красногоровку, Авдеевку, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.

На Новопавловском направлении под огневое влияние оккупантов попали Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики обстреливали районы населенных пунктов Времовка и Свободное Поле Донецкой области и Гуляйполе, Красное, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов и Каменское на Запорожье.

На Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, минометных обстрелов подверглись пригороды и сам город Херсон.

Российские оккупанты продолжают грабить местное население на временно захваченной территории Херсонской области. В одном из населенных пунктов Каховского района, оккупационные власти объявили инвентаризацию движимого и недвижимого имущества местных частных предпринимателей с последующей так называемой "национализацией".

Для восполнения потерь в живой силе противник не прекращает мобилизацию мужского населения, в том числе и на временно оккупированной территории Луганской области. Так, в городе Алчевске отмечено начало очередной волны мобилизации с 09 января этого года.

Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, наши воины сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.

Украинские артиллеристы и ракетчики поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, вражеский зенитный ракетный комплекс С-300 и 3 склада боеприпасов.