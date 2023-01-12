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Мэр Будапешта посетил Бучу

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По итогам визита обратился к венграм

Мэр Будапешта посетил Бучу

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

официальным визитом в Украину, посетил Бучу. Напомним, весной 2022-го года этот город был в оккупации и стал свидетелем зверств российской так называемой армии.

По итогам визита в Бучу Корачонь обратился к венграм:

"Если кто потерял моральный компас и не может увидеть разницы между жертвой и агрессором, если кто забыл, что пережили венгры в ХХ веке – советую приехать сюда, в Бучу и в Киев, и посмотреть в глаза выживших. Тогда будет ясно, что в этой войне не просто две страны воюют между собой, а злая сила пытается оккупировать другую страну".

Также он подчеркнул, что Венгрия не только имеет моральную обязанность поддержать украинцев, а это и в ее собственных интересах – чтобы не приходилось думать, какая страна станет жертвой агрессии в дальнейшем.

"Эта война должна закончиться только победой Украины и выводами из таких ужасающих военных преступлений, как, например, в Буче", - подчеркнул мэр венгерской столицы.

Отметим, что сегодня также стало известно о том, что Венгрия продолжает отказываться от поставок Украине оружия и отказывается предоставлять свою территорию для транзита.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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