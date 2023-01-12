Зеленский: На сегодняшний день вопрос номер один - это Соледар, это Бахмут, это борьба в целом за Донецкое направление

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал очередное видеообращение к нации, что в ходе полномасштабной войны с Россией уже стало традицией.

Глава государства подчеркнул, что провел сегодня ставку Верховного Главнокомандующего, на которой были обсуждены самые горячие темы. В частности, рассмотрена ситуация в Бахмуте и Соледаре, где продолжаются ожесточенные бои с оккупантами.

"Сегодня состоялось очередное заседание Ставки. Заседание, которое по своему характеру соответствовало ситуации на передовой – по наиболее принципиальным направлениям. Конечно, вопрос номер один – это Соледар, это Бахмут, это борьба в целом за Донецкое направление. Подробно разобрали, какие решения нужны, какие подкрепления нужны, какие шаги должны быть сделаны командующими в ближайшие дни. Обсудили ситуацию с поставкой оружия и боеприпасов в войска, соответствующее взаимодействие с нашими партнерами", - сказал Зеленский.

Также президент поблагодарил героев Украины за их невероятный вклад:

"Благодарю всех, кто помогает Украине! Спасибо каждому и каждой, кто воюет за Украину! Особенно сегодня хочу отметить десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады, которые вместе с бойцами 46-й отдельной аэромобильной бригады в Соледаре удерживают занимаемые позиции и наносят врагу ощутимые потери" … Благодарю вас, ребята! Слава Украине!".

Смотрите полное видеообращение президента.