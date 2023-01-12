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Зеленский: На сегодняшний день вопрос номер один - это Соледар, это Бахмут, это борьба в целом за Донецкое направление

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Традиционное видеообращение главы государства

Зеленский: На сегодняшний день вопрос номер один - это Соледар, это Бахмут, это борьба в целом за Донецкое направление

Zelenskiy / Official

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал очередное видеообращение к нации, что в ходе полномасштабной войны с Россией уже стало традицией.

Глава государства подчеркнул, что провел сегодня ставку Верховного Главнокомандующего, на которой были обсуждены самые горячие темы. В частности, рассмотрена ситуация в Бахмуте и Соледаре, где продолжаются ожесточенные бои с оккупантами.

"Сегодня состоялось очередное заседание Ставки. Заседание, которое по своему характеру соответствовало ситуации на передовой – по наиболее принципиальным направлениям.

Конечно, вопрос номер один – это Соледар, это Бахмут, это борьба в целом за Донецкое направление. Подробно разобрали, какие решения нужны, какие подкрепления нужны, какие шаги должны быть сделаны командующими в ближайшие дни.

Обсудили ситуацию с поставкой оружия и боеприпасов в войска, соответствующее взаимодействие с нашими партнерами", - сказал Зеленский.

Также президент поблагодарил героев Украины за их невероятный вклад:

"Благодарю всех, кто помогает Украине! Спасибо каждому и каждой, кто воюет за Украину! Особенно сегодня хочу отметить десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады, которые вместе с бойцами 46-й отдельной аэромобильной бригады в Соледаре удерживают занимаемые позиции и наносят врагу ощутимые потери" … Благодарю вас, ребята!

Слава Украине!".

Смотрите полное видеообращение президента.

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В статье: война с россией
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