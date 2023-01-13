Петраков покинул сборную Украины, Барселона в финале Суперкубка Испании. Главные новости за 12 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 12 января

УАФ приостановила сотрудничество с главным тренером национальной сборной Украины Александром Петраковым. Ассоциация поблагодарила Петракова и его тренерский штаб за работу во главе как национальной команды, так и сборной U-20. Под руководством Александра Петракова сборная Украины провела 15 матчей (шесть побед, семь ничьих, два поражения).

Как и мадридскому “Реалу”, “Барселоне” понадобились одиннадцатиметровые, чтобы пробиться в финал Суперкубка Испании. После 120 минут матча с “Бетисом” счет был 2:2 – “Барса” выходила вперед после голов Левандовского и Фати, но Фекир и Морон забивали мячи в ответ. В серии пенальти “Барселона” реализовала все четыре удара, а игроки “Бетиса” дважды промахнулись. Финал Суперкубка Испании между “Реалом” и “Барселоной” состоится в воскресенье, 15 января.

Лондонский “Челси” выиграл всего один из девяти последних матчей АПЛ. В четверг вечером команда Грэма Поттера проиграла в дерби “Фулхэму” в перенесенном матче (2:1). За “дачников” по голу забили Виллиан и Винисиус, у гостей мячом отметился Кулибали. Новичок “Челси” Жоау Феликс получил прямую красную карточку, а его новая команда продолжает занимать десятое место в АПЛ. “Фулхэм” шестой.

“Арсенал” сделал новое предложение “Шахтеру” по трансферу Михаила Мудрика. Лидер АПЛ предлагает за вингера “Шахтера” 70 млн евро + бонусы. Стороны продолжают вести переговоры, по контракту Мудрика с “Арсеналом” вопрос нет – футболист хочет перехода, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

ФИФА на своем объявила о старте голосования болельщиков за обладателя награды лучшему футболисту 2022 года. В список претендентов вошли Месси, Мбаппе, Неймар, Бензема, Холанд, Модрич и еще восемь футболистов. Приз тренер года могут получить Карло Анчелотти, Дидье Дешам, Хосеп Гвардиола, Валид Реграги и Лионель Скалони.

Владелец “Эвертон” Фархад Мошири заявил, что Френк Лэмпард продолжит тренировать команду. “Я считаю, что нужно давать тренеру время, чтобы он выстроил систему, дал результат. Я поддерживаю Фрэнка, верю, что он все исправит", — сказал Мошири. После 18 туров "Эвертон" находится на третьем с конца месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 15 баллов.

Донецкий "Шахтер" договорился о сотрудничестве с центральным защитником Ярославом Ракицким, сообщает terrikon.com. Клуб и футболист уже согласовали условия соглашения и в ближайшие дни центрбек присоединится к команде, проводящей тренировочный сбор в Турции. Последним клубом Ракицкого был турецкий "Адана Демирспор".