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Петраков покинул сборную Украины, Барселона в финале Суперкубка Испании. Главные новости за 12 января

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А также очередное поражение Челси и вероятное возвращение Ракицкого

Петраков покинул сборную Украины, Барселона в финале Суперкубка Испании. Главные новости за 12 января

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 12 января

У сборной Украины будет новый главный тренер

УАФ приостановила сотрудничество с главным тренером национальной сборной Украины Александром Петраковым. Ассоциация поблагодарила Петракова и его тренерский штаб за работу во главе как национальной команды, так и сборной U-20. Под руководством Александра Петракова сборная Украины провела 15 матчей (шесть побед, семь ничьих, два поражения).

Барселона сыграет с Реалом в финале Суперкубка Испании

Как и мадридскому “Реалу”, “Барселоне” понадобились одиннадцатиметровые, чтобы пробиться в финал Суперкубка Испании. После 120 минут матча с “Бетисом” счет был 2:2 – “Барса” выходила вперед после голов Левандовского и Фати, но Фекир и Морон забивали мячи в ответ. В серии пенальти “Барселона” реализовала все четыре удара, а игроки “Бетиса” дважды промахнулись. Финал Суперкубка Испании между “Реалом” и “Барселоной” состоится в воскресенье, 15 января.

Челси проиграл в третьем матче подряд

Лондонский “Челси” выиграл всего один из девяти последних матчей АПЛ. В четверг вечером команда Грэма Поттера проиграла в дерби “Фулхэму” в перенесенном матче (2:1). За “дачников” по голу забили Виллиан и Винисиус, у гостей мячом отметился Кулибали. Новичок “Челси” Жоау Феликс получил прямую красную карточку, а его новая команда продолжает занимать десятое место в АПЛ. “Фулхэм” шестой.

Арсенал готов заплатить за Мудрика более 70 млн

“Арсенал” сделал новое предложение “Шахтеру” по трансферу Михаила Мудрика. Лидер АПЛ предлагает за вингера “Шахтера” 70 млн евро + бонусы. Стороны продолжают вести переговоры, по контракту Мудрика с “Арсеналом” вопрос нет – футболист хочет перехода, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

ФИФА огласила номинантов на премию игрока и тренера года

ФИФА на своем объявила о старте голосования болельщиков за обладателя награды лучшему футболисту 2022 года. В список претендентов вошли Месси, Мбаппе, Неймар, Бензема, Холанд, Модрич и еще восемь футболистов. Приз тренер года могут получить Карло Анчелотти, Дидье Дешам, Хосеп Гвардиола, Валид Реграги и Лионель Скалони.

Эвертон пока не будет увольнять Лэмпарда

Владелец “Эвертон” Фархад Мошири заявил, что Френк Лэмпард продолжит тренировать команду. “Я считаю, что нужно давать тренеру время, чтобы он выстроил систему, дал результат. Я поддерживаю Фрэнка, верю, что он все исправит", — сказал Мошири. После 18 туров "Эвертон" находится на третьем с конца месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 15 баллов.

Ракицкий может вернуться в Шахтер

Донецкий "Шахтер" договорился о сотрудничестве с центральным защитником Ярославом Ракицким, сообщает terrikon.com. Клуб и футболист уже согласовали условия соглашения и в ближайшие дни центрбек присоединится к команде, проводящей тренировочный сбор в Турции. Последним клубом Ракицкого был турецкий "Адана Демирспор".

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