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Почти 800 оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 12 января

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Четыре танка

Почти 800 оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 12 января

Ivan Zakharenko

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 114130 (+740) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3098 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6167 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 2086 (+4) ед,
  • РСЗО – 437 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 218 (+0) ед,
  • самолетов – 286 (+1) ед,
  • вертолетов – 276 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1865 (+0),
  • крылатые ракеты 723 (+0),
  • корабли / катера ‒ 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4833 (+7) ед,
  • специальная техника – 184 (+0).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб

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