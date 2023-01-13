Почти 800 оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 12 января
Четыре танка
Ivan Zakharenko
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 114130 (+740) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3098 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6167 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 2086 (+4) ед,
- РСЗО – 437 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 218 (+0) ед,
- самолетов – 286 (+1) ед,
- вертолетов – 276 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1865 (+0),
- крылатые ракеты 723 (+0),
- корабли / катера ‒ 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4833 (+7) ед,
- специальная техника – 184 (+0).
Данные уточняются.
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Источник:Генштаб
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