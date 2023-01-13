В ISW полагают, что РФ, вероятно, захватила Соледар. В министерстве обороны описали характер боев

Аналитики Института изучения войны заявили, что российские оккупанты, вероятно, захватили Соледар, однако в то же время сделали акцент на том, что захват города не является оперативно важным развитием ситуации, он не приведет к быстрому окружению Бахмута. Аналитики ISW считают, что российские силы контролируют большую часть, если не всю территорию Соледара, и им, очевидно, удалось вытеснить украинские войска из западных окрестностей города.

ISW по-прежнему считает, что захват Соледара – населенного пункта площадью около 14,2 кв. км – не позволит российским силам установить контроль над критически важными украинскими линиями наземной коммуникации с Бахмутом и не поставит их в более выгодную позицию для окружения города в краткосрочной перспективе.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала ситуацию в городе: