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В ISW полагают, что РФ, вероятно, захватила Соледар. В министерстве обороны описали характер боев

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Говорят, что ВСУ держат оборону

В ISW полагают, что РФ, вероятно, захватила Соледар. В министерстве обороны описали характер боев

tva

Новина українською

Аналитики Института изучения войны заявили, что российские оккупанты, вероятно, захватили Соледар, однако в то же время сделали акцент на том, что захват города не является оперативно важным развитием ситуации, он не приведет к быстрому окружению Бахмута. Аналитики ISW считают, что российские силы контролируют большую часть, если не всю территорию Соледара, и им, очевидно, удалось вытеснить украинские войска из западных окрестностей города.

ISW по-прежнему считает, что захват Соледара – населенного пункта площадью около 14,2 кв. км – не позволит российским силам установить контроль над критически важными украинскими линиями наземной коммуникации с Бахмутом и не поставит их в более выгодную позицию для окружения города в краткосрочной перспективе.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала ситуацию в городе:

"Ночь в Соледаре была горячей, продолжались бои. Враг бросил едва ли не все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления. Наши бойцы смело пытаются удержать оборону. Это сложный этап войны, но мы победим. Сомнений нет".

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В статье: война с россией Анна Маляр Институт изучения войны ISW
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Источник:
ISW

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