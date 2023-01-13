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The Guardian: В ближайшие месяцы Борис Джонсон планирует приехать в Украину

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"До-добрый день, everybody"

The Guardian: В ближайшие месяцы Борис Джонсон планирует приехать в Украину

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в ближайшие месяцы планирует приехать в Украину. Он намерен продемонстрировать публичную поддержку Украины. Об этом сообщает издание The Guardian.

Украинские источники подтвердили газете, что Джонсон намерен посетить Киев, но пока не располагают конкретной информацией о дате поездки. Они сказали, что Зеленский и бывший премьер Великобритании считают друг друга друзьями.

В то же время Тобиас Эллвуд, глава специального комитета Палаты общин по обороне, предупредил Джонсона, что он не должен вмешиваться в официальные отношения между двумя странами. По информации издания, планы Джонсона вызвали беспокойство среди высокопоставленных консерваторов, поскольку они считают, что подобная поездка может подорвать авторитет действующего премьер-министра Риши Сунака.

"Конечно, Киев будет рад любому высокопоставленному гостю с Запада, не в последнюю очередь бывшему премьер-министру, который изначально был пионером в военной помощи Украине. Но Борис не должен мешать обмену сообщениями или официальным каналам связи между Лондоном и Киевом".

Планируемое путешествие станет для Джонсона четвертым визитом в Украину. В первый раз он побывал в Киеве в апреле 2022 года. Также Борис приезжал со вторым неожиданным визитом в июне и снова вернулся в августе – в День независимости Украины.

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В статье: война с россией Борис Джонсон
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Источник:
theguardian.com

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