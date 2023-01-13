Фанат Динамо погиб в самой горячей точке фронта

Очередная потеря среди фанатов украинских клубов. В ожесточенных боях за Соледар, что в Донецкой области, погиб болельщик "Динамо" Денис Зубрийчук с позывным "Грек".

Будучи главным сержантом Государственной погранслужбы Украины, Денис пал смертью Героя в боях с оккупантами.

"Руководство, тренеры, футболисты, весь коллектив ФК "Динамо" (Киев) выражает глубокие соболезнования всем родным и близким Дениса Зубрийчука", — говорится на официальном сайте киевлян.

Напомним, армия РФ уже длительное время штурмует Соледар, пытаясь взять под контроль город. Однако ВСУ держат позиции и наносят россиянам многочисленные потери.