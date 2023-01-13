  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Фанат Динамо погиб в самой горячей точке фронта
В тренде

Фанат Динамо погиб в самой горячей точке фронта

Общие новости
(1 голосов)

Война продолжает забирать жизни украинских защитников

Фанат Динамо погиб в самой горячей точке фронта

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Очередная потеря среди фанатов украинских клубов. В ожесточенных боях за Соледар, что в Донецкой области, погиб болельщик "Динамо" Денис Зубрийчук с позывным "Грек".

Будучи главным сержантом Государственной погранслужбы Украины, Денис пал смертью Героя в боях с оккупантами.

"Руководство, тренеры, футболисты, весь коллектив ФК "Динамо" (Киев) выражает глубокие соболезнования всем родным и близким Дениса Зубрийчука", — говорится на официальном сайте киевлян.

Напомним, армия РФ уже длительное время штурмует Соледар, пытаясь взять под контроль город. Однако ВСУ держат позиции и наносят россиянам многочисленные потери.

Читайте такжеЗеленский: На сегодняшний день вопрос номер один - это Соледар, это Бахмут, это борьба в целом за Донецкое направление
По теме
yellow-arrow
The Guardian: В ближайшие месяцы Борис Джонсон планирует приехать в Украину
yellow-arrow
В ISW полагают, что РФ, вероятно, захватила Соледар. В министерстве обороны описали характер боев
yellow-arrow
Почти 800 оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 12 января
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcdynamo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде