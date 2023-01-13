В Донецкой и Луганской областях россияне одеваются в пиксель ВСУ и спецодежду с логотипами роснефти
Возможны провокации
фото из свободных источников
Стало известно о заказе гражданской спецодежды с логотипами "роснефть" и "электросталь" для личного состава одного из подразделений захватчиков, действующего на Новопавловском направлении в Волновахском районе Донецкой области, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Очевидно, что с определенной целью противник пытается скрыть свою принадлежность к оккупационным войскам.
В то же время на направлении Кременной зафиксировано использование штурмовыми отрядами войск России украинского пикселя. Также россияне могут планировать операции под "чужим флагом" для дискредитации ВСУ. Возможны показательные акты насилия среди гражданского населения. В Центре национального сопротивления отмечают, что при этом россияне используют красные, белые или синие ленты на ногах.
Популярное сейчас
- Рудько близок к переходу в израильский клуб
- Петраков покинул сборную Украины, Барселона в финале Суперкубка Испании. Главные новости за 12 января
- Фулхэм - Челси 2:1. Обзор матча и видео голов
- Усик: Украинская православная церковь – та церковь, которая была не создана, а покрещена еще князем Владимиром в 988 году
- Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО