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В Донецкой и Луганской областях россияне одеваются в пиксель ВСУ и спецодежду с логотипами роснефти

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Возможны провокации

В Донецкой и Луганской областях россияне одеваются в пиксель ВСУ и спецодежду с логотипами роснефти

фото из свободных источников

Новина українською

Стало известно о заказе гражданской спецодежды с логотипами "роснефть" и "электросталь" для личного состава одного из подразделений захватчиков, действующего на Новопавловском направлении в Волновахском районе Донецкой области, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Очевидно, что с определенной целью противник пытается скрыть свою принадлежность к оккупационным войскам.

В то же время на направлении Кременной зафиксировано использование штурмовыми отрядами войск России украинского пикселя. Также россияне могут планировать операции под "чужим флагом" для дискредитации ВСУ. Возможны показательные акты насилия среди гражданского населения. В Центре национального сопротивления отмечают, что при этом россияне используют красные, белые или синие ленты на ногах.

Читайте такжеГенштаб ВСУ: Враг основные усилия сосредотачивается на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы

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В статье: война с россией
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Источник:
Генштаб

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