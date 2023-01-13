ГУР: Россия пытается создать двухмиллионную армию

По оценкам военной разведки Украины, страна-террорист пытается создать двухмиллионную армию. Во время первой волны мобилизации было призвано 300 тысяч человек. После непродолжительной подготовки мобилизованных направляют в зону ведения боевых действий в Украине.

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Военная разведка Украины не исключает, что руководство России в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. В страну попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит стране-террористу создать стратегические резервы.

В России уже активно проходит подготовка к объявлению очередной волны мобилизации. На законодательном уровне вносятся изменения в законы РФ, регламентирующие проведение мобилизации. Также идет активная подготовка учебных центров.

По оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых страной-агрессором, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек.