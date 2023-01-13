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В Пентагоне назвали сроки обучения ВСУ на Bradley и высказались о рокировках в военном руководстве РФ

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В Пентагоне назвали сроки обучения ВСУ на Bradley и высказались о рокировках в военном руководстве РФ

Delil souleiman/AFP/Getty Images

Новина українською

Украинские военные будут учиться управлять боевыми бронемашинами M2 Bradley в Германии, обучение начнется, скорее всего, на следующей неделе. Об этом на брифинге 12 января сообщил спикер Пентагона Пэт Райдер. Он отметил, что не будет называть конкретную дату поставки Bradley в Украину.

"Тренировки должны начаться по большей части, насколько я понимаю, на следующей неделе в Германии. Что касается, опять же, конкретных дат… Вы увидите, как Bradley прибудут на поле боя, когда они прибудут, и позволите Украине подчеркнуть это. Мы ожидаем, что это обучение займет недели, а не месяцы, но я не собираюсь вдаваться в конкретные цифры".

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Назначение валерия герасимова новым командующим российских оккупационных войск отражает "системные вызовы" для россии. Такое мнение высказал Райдер во время брифинга.

"Я не буду спекулировать по поводу того, как это может повлиять на ситуацию на поле боя в Украине, но отмечу, что это явно отражает некоторые системные вызовы, которые предстали перед россиянами с начала этого вторжения".

Он уточнил, что речь идет о проблемах в системе логистики и обеспечения, командном управлении и моральном духе, а также о неспособности достичь стратегических целей.

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В статье: война с россией Пэт Райдер
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Источник:
defense.gov

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