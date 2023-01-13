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Французы уточнили сроки передачи ВСУ колесных танков

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Знакомьтесь, AMX-10 RC

Французы уточнили сроки передачи ВСУ колесных танков

Getty Images_

Новина українською

В Минобороны Франции наметили сроки передачи Украине бронемашин AMX-10 RC, которые еще называют легкими "колесными танками". Париж надеется поставить их Киеву в течение двух месяцев. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню, говоря об итогах состоявшегося 12 января телефонного разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

"Франция надеется доставить в Украину легкие боевые танки AMX-10 RC в течение двух месяцев".

4 января Эммануэль Макррон заявил о намерении Парижа передать Киеву AMX-10 RC для борьбы с российскими оккупантами. Владимир Зеленский подчеркнул, что европейская оборонная поддержка Украины выходит на новый уровень благодаря получению танков.

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В статье: война с россией
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Источник:
brecorder.com

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