Французы уточнили сроки передачи ВСУ колесных танков
Знакомьтесь, AMX-10 RC
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В Минобороны Франции наметили сроки передачи Украине бронемашин AMX-10 RC, которые еще называют легкими "колесными танками". Париж надеется поставить их Киеву в течение двух месяцев. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню, говоря об итогах состоявшегося 12 января телефонного разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
"Франция надеется доставить в Украину легкие боевые танки AMX-10 RC в течение двух месяцев".
4 января Эммануэль Макррон заявил о намерении Парижа передать Киеву AMX-10 RC для борьбы с российскими оккупантами. Владимир Зеленский подчеркнул, что европейская оборонная поддержка Украины выходит на новый уровень благодаря получению танков.
Le ministre des Armées, @SebLecornu, s'est entretenu par téléphone hier avec son homologue @oleksiireznikov, ministre de la Défense ukrainien ????????, au sujet de la livraison des AMX 10-RC.— Ministère des Armées ???????? (@Armees_Gouv) January 13, 2023
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