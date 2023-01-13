По всей Украине возможны аварийные отключения света, известна причина

По состоянию на 11:00 13 января потребление электроэнергии находится на уровне вчерашнего дня. Соответственно, сохраняется дефицит мощности в энергосистеме, особенно выраженный в утренний и вечерний максимумы потребления. В то же время, уже на выходных ожидается постепенное потепление по всей Украине, в результате чего прогнозируется уменьшение потребления.

Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, которые действуют с 02:00 до 24:00. Каждый оператор системы распределения в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доведенного лимита.

Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.