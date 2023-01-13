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По всей Украине возможны аварийные отключения света, известна причина

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В целом она понятна: россия – государство-террорист

По всей Украине возможны аварийные отключения света, известна причина

Укренерго

Новина українською

По состоянию на 11:00 13 января потребление электроэнергии находится на уровне вчерашнего дня. Соответственно, сохраняется дефицит мощности в энергосистеме, особенно выраженный в утренний и вечерний максимумы потребления. В то же время, уже на выходных ожидается постепенное потепление по всей Украине, в результате чего прогнозируется уменьшение потребления.

Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, которые действуют с 02:00 до 24:00. Каждый оператор системы распределения в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доведенного лимита.

Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

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В статье: война с россией Укрэнерго
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Источник:
Укренерго

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