По всей Украине возможны аварийные отключения света, известна причина
В целом она понятна: россия – государство-террорист
Укренерго
По состоянию на 11:00 13 января потребление электроэнергии находится на уровне вчерашнего дня. Соответственно, сохраняется дефицит мощности в энергосистеме, особенно выраженный в утренний и вечерний максимумы потребления. В то же время, уже на выходных ожидается постепенное потепление по всей Украине, в результате чего прогнозируется уменьшение потребления.
Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, которые действуют с 02:00 до 24:00. Каждый оператор системы распределения в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доведенного лимита.
Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.
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