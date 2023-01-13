Резников – о потерях ВСУ, весеннем наступлении обеих сторон и де-факто членство Украины в НАТО
Ряд тезисов министра
Getty Images / Global Images Ukraine
Глава Минобороны Украины Алексей Резников дал обширное интервью изданию ВВС, сделав ряд заявлений:
- Каждый день погибают 500-600 российских бойцов. Украинские потери составляют десятую часть от этих цифр. В то же время министр подчеркнул, что эти данные невозможно проверить независимо.
- Ситуация в Соледаре очень сложная, но контролируемая. Глава ЧВК "Вагнер" пригожин хочет показать, что его войска эффективнее армии рф. Также его интересует возможная экономическая выгода в городе, где расположены крупнейшие в Европе соляные шахты. Потери ему не интересны, это деньги на крови.
- "Украина уже де-факто стала членом НАТО, потому что у нас есть оружие и мы понимаем, как его использовать. Это правда. Это факт. Уверен, что вскоре Украина станет членом НАТО и де-юре".
- "Все в западных странах поменялось". Поэтому Украина получит танки, боевые или реактивные самолеты и дальнобойное вооружение для поражения целей за 300 км.
- Россия пытается собрать силы для наступления из районов, которые она уже оккупировала на юге и востоке.
- "Весна – лучший период для того, чтобы обновить движение для всех сторон... Мы понимаем, что они будут готовы начать и, конечно, мы должны быть готовы начать наступление".
- В то же время, глава Минобороны не думает, что россияне готовят повторное вторжение из Беларуси. Движение с севера займет много времени, по словам Резникова, Россия не имеет на это ресурсов.
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Источник:bbc.com
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