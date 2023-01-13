В России заявили о полном захвате оккупантами Соледара – в ВСУ опровергли эту информацию
Спикер Сил обороны отрицает
ТСН
В министерстве обороны России заявили о полной оккупации города Соледар Бахмутского района Донецкой области. В Силах обороны Украины эту информацию отрицают.
Спикер Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый в комментарии РБК и hromadske отметил, что информация о захвате города не соответствует действительности, сейчас тяжелые бои все еще продолжаются. Раскрывать детали он не стал по причинам безопасности.
Утром аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили в своем отчете, что россияне, вероятно, контролируют большую часть, если не весь Соледар, и, вероятно, вытеснили украинские войска с западных окрестностей населенного пункта. В то же время Сергей Череватый отметил, что информация ISW не соответствует действительности.
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