В России заявили о полном захвате оккупантами Соледара – в ВСУ опровергли эту информацию

В министерстве обороны России заявили о полной оккупации города Соледар Бахмутского района Донецкой области. В Силах обороны Украины эту информацию отрицают.

Спикер Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый в комментарии РБК и hromadske отметил, что информация о захвате города не соответствует действительности, сейчас тяжелые бои все еще продолжаются. Раскрывать детали он не стал по причинам безопасности.

Утром аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили в своем отчете, что россияне, вероятно, контролируют большую часть, если не весь Соледар, и, вероятно, вытеснили украинские войска с западных окрестностей населенного пункта. В то же время Сергей Череватый отметил, что информация ISW не соответствует действительности.