Верховная Рада лишила мандатов Медведчука и еще четырех депутатов

Верховная Рада лишила мандатов Медведчука, Козака, Деркача, Кузьмина и Аксенова. Об этом сообщил депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Из-за потери гражданства мандатов лишили: Виктора Медведчука – 320 голосов за, Тараса Козака – 317 за, Андрея Деркача – 314 за, Рената Кузьмина – 319 за. Андрея Аксенова лишили депутатских полномочий из-за собственного заявления. Это решение поддержали 294 депутата.

Процесс проходил со скандалом с самого утра, как отмечает Железняк. Сначала 40 минут была дискуссия, когда ставить на повестку дня вопросы лишения мандатов 5 депутатов. Предложение Коалиции было: рассматривать в конце повестки дня ("потому что у них ни на что бы голосов не хватило"). Предложение других фракций и групп: начать день с лишения мандатов этих депутатов. После трех голосований и блокировки трибуны победила позиция "сразу ставить лишение депутатов мандатов".