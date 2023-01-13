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Верховная Рада лишила мандатов Медведчука и еще четырех депутатов

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(1 голосов)

Рассмотрели и проголосовали

Верховная Рада лишила мандатов Медведчука и еще четырех депутатов

Железняк

Новина українською

Верховная Рада лишила мандатов Медведчука, Козака, Деркача, Кузьмина и Аксенова. Об этом сообщил депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

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Из-за потери гражданства мандатов лишили: Виктора Медведчука – 320 голосов за, Тараса Козака – 317 за, Андрея Деркача – 314 за, Рената Кузьмина – 319 за. Андрея Аксенова лишили депутатских полномочий из-за собственного заявления. Это решение поддержали 294 депутата.

Процесс проходил со скандалом с самого утра, как отмечает Железняк. Сначала 40 минут была дискуссия, когда ставить на повестку дня вопросы лишения мандатов 5 депутатов. Предложение Коалиции было: рассматривать в конце повестки дня ("потому что у них ни на что бы голосов не хватило"). Предложение других фракций и групп: начать день с лишения мандатов этих депутатов. После трех голосований и блокировки трибуны победила позиция "сразу ставить лишение депутатов мандатов".

Верховная Рада лишила мандатов Медведчука и еще четырех депутатов - изображение 1

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В статье: Верховна Рада война с россией Виктор Медведчук
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Источник:
Железняк

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Комментарии (1)
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nadobi (Полтава)
13.01.2023 в 16:34
Так если он до сих пор был депутатом и на него действовала неприкосновенность, то какого его арестовывали, на каком правовом основании?
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