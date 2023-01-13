Британская разведка: Россия использует труд заключенных для поддержки войны

Российский оборонный производственный сектор, вероятно, использует труд заключенных, чтобы удовлетворить потребности в производстве военного времени. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

В ноябре 2022 года "Уралвагонзавод" (УВЗ), крупнейший российский производитель танков, после встречи с Федеральной службой исполнения наказаний сообщил местным СМИ, что наймет на работу 250 заключенных. В РФ существует давняя традиция тюремного труда, однако с 2017 года принудительный труд как вид уголовного наказания был возобновлен.

"Имея один из самых высоких показателей заключения в мире, Федеральная служба исполнения наказаний контролирует разветвленную империю из более чем 400 тыс. заключенных, и ее часто обвиняют в чрезвычайной жестокости и коррупции".

Узники предоставляют российским лидерам уникальный человеческий ресурс, который они могут использовать для поддержки "сво", тогда как добровольцы остаются дефицитом.

В разведке предполагают, что труд заключенных, вероятно, будет особенно востребован у производителей низкотехнологичного вооружения, и в частности таких, как "Уралвагонзавод", который почти наверняка находится под сильным давлением Москвы для увеличения производства.