Опускал политику и кичился друзьями на России. Стало известно, кто станет еще одним вице-президентом НОК Украины

Стало известно, кто войдет в состав вице-президентов Национального олимпийского комитета Украины после отказа от должности Андрея Шевченко.

По информации пресс-аташе национальной сборной Украины по футболу, слова которого приводит Tribuna.com, вакантную должность займет легкоатлет Александр Крикун.

54-летний Крикун во время своей карьеры специализировался на метании молота. На Олимпиаде-1996 в Атланте он стал бронзовым призером.

В 2006 году Крикун сделал неоднозначное заявление по поводу дружбы с россиянами, отвечая на вопрос об отстранении легкоатлетов этой страны от соревнований из-за приема допинга:

"Я в этом вопросе опускаю политическую тему и рассматриваю только мир спорта и допинга. У меня много друзей россиян спортсменов, они все адекватны и все понимают. Возможно нам что-то не договаривают. Но точно скажу – поломать систему надо. Моя позиция, что отстранять российских легкоатлетов – не совсем верно. Здесь двойное отношение. С одной стороны, я понимаю, что нужно наказать систему, но есть спортсмены, и их не два человека, они славили спорт, легкую атлетику, а мы им говорим – вот ребята, страдайте за всех. Это, мне кажется, не совсем справедливо", - говорил Крикун.