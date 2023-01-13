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CAS отклонил иск Шахтера к ФИФА

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В суде отметили, что решение было законным

CAS отклонил иск Шахтера к ФИФА

AS

UA-Футбол
Новина українською

Спортивный арбитражный суд отклонил иск донецкого "Шахтера" о получении компенсации за решение ФИФА по автоматической приостановке контрактов с футболистами-легионерами. Об этом идет речь на официальном сайте организации.

Напомним, что после начала полномасштабной войны ФИФА разрешил игрокам-легионерам украинских клубов в одностороннем порядке приостанавливать свои контракты. В донецком клубе апеллировали, что это привело к экономическим потерям, которые составляли около 50 млн евро.

В своем решении CAS отклонил апелляцию и подтвердил обжалованное решение.

Параллельно в том же суде другой комиссией рассматривался иск российских клубов "Зенит", "Динамо Москва", "Сочи", "ЦСКА Москва", "Краснодар", "Локомотов", "Ростов" и "Рубин" по аналогичному вопросу. Апелляция также была отклонена.

Обе комиссии подчеркнули, что обжалуемое решение является следствием законной цели в свете Устава ФИФА, и что принятые меры не были явно непропорциональны и оставались в пределах дискреционных полномочий, предоставленных ФИФА швейцарским законодательством. Мотивированные арбитражные решения дорабатываются и будут сообщены сторонам в ближайшее время.

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В статье: ФИФА CAS Шахтер (Донецк) война с россией
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