ГУР: На России составили темники о войне

Главное управление разведки Украины сообщает о том, что на России был создан очередной темник, определяющий, как именно СМИ должны освещать войну в Украине.

Главное управление разведки Украины пришло к выводу, что в целом документ свидетельствует о кардинальном изменении акцентов по освещению хода событий в войне против Украины.

Общие рекомендации содержат 11 пунктов. Основные тезисы – следующие:

ориентировка на информацию исключительно из согласованных Минобороны РФ источников;

акцентирование в информационных материалах и комментариях "независимых" экспертов на ведущей и положительной роли лично министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы его Генштаба Валерия Герасимова;

оправдание ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины, ссылаясь на "вынужденность" таких действий;

подчеркивание темы предоставления Украине западного вооружения. Отдельно рекомендуется обращать внимание на то, что "Россия проводит "военную операцию" не против Украины, а против всего НАТО".

Добавим, что ранее стало известно об изменениях в руководстве российских войск. Группировку, которая воюет в Украине, теперь возглавляет глава Генштаба Герасимов.