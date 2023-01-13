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ГУР: На России составили темники о войне

Общие новости
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Документ, определяющий, как СМИ должны освещать войну

ГУР: На России составили темники о войне

Фото - ГУР України

UA-Футбол
Новина українською

Главное управление разведки Украины сообщает о том, что на России был создан очередной темник, определяющий, как именно СМИ должны освещать войну в Украине.

Главное управление разведки Украины пришло к выводу, что в целом документ свидетельствует о кардинальном изменении акцентов по освещению хода событий в войне против Украины.

Общие рекомендации содержат 11 пунктов. Основные тезисы – следующие:

  • ориентировка на информацию исключительно из согласованных Минобороны РФ источников;
  • акцентирование в информационных материалах и комментариях "независимых" экспертов на ведущей и положительной роли лично министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы его Генштаба Валерия Герасимова;
  • оправдание ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины, ссылаясь на "вынужденность" таких действий;
  • подчеркивание темы предоставления Украине западного вооружения. Отдельно рекомендуется обращать внимание на то, что "Россия проводит "военную операцию" не против Украины, а против всего НАТО".

Добавим, что ранее стало известно об изменениях в руководстве российских войск. Группировку, которая воюет в Украине, теперь возглавляет глава Генштаба Герасимов.

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В статье: война с россией
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Источник:
ГУР МО України

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