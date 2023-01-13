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В Украине продолжается разработка ударного дрона с дальностью полета 1000 км

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Уже проходят испытания

В Украине продолжается разработка ударного дрона с дальностью полета 1000 км

фото из свободных источников

UA-Футбол
Новина українською

"Укроборонпром" продолжает производство боевых ударных дронов с дальностью полета в тысячу километров. Это подтвердила представитель "Укроборонпрома" в эфире телемарафона.

Она отметила, что первый образец был опробован в воздухе и готовился к следующему этапу — демонстрации возможностей дрона-камикадзе руководству Сил обороны.

"Сегодня проект по разработке беспилотного летательного аппарата с дальностью поражения более тысячи километров и возможностью полезной нагрузки до 75 килограммов достиг такого этапа, когда о нем мы, к сожалению, говорить сейчас ничего не можем", - заявили в ведомстве.

Отметим, что в России уже были случаи взрывов на военных объектах, расположенных в более чем 800 км от границы с Украиной.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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