В Украине продолжается разработка ударного дрона с дальностью полета 1000 км

"Укроборонпром" продолжает производство боевых ударных дронов с дальностью полета в тысячу километров. Это подтвердила представитель "Укроборонпрома" в эфире телемарафона.

Она отметила, что первый образец был опробован в воздухе и готовился к следующему этапу — демонстрации возможностей дрона-камикадзе руководству Сил обороны.

"Сегодня проект по разработке беспилотного летательного аппарата с дальностью поражения более тысячи километров и возможностью полезной нагрузки до 75 килограммов достиг такого этапа, когда о нем мы, к сожалению, говорить сейчас ничего не можем", - заявили в ведомстве.

Отметим, что в России уже были случаи взрывов на военных объектах, расположенных в более чем 800 км от границы с Украиной.