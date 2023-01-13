Генштаб: Бои за Соледар продолжаются
Город не под контролем РФ
Vlada Liberova
Генеральный штаб ВСУ обнародовал актуальную информацию с фронта – по состоянию на 18.00 тринадцатого января. В сводке, в частности, речь идет о ситуации на самом горячем направлении фронта – в городах Соледар и Бахмут.
"На Бахмутском направлении противник обстрелял Спорное, Белогоровку, Раздолевку, Яковлевку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Клищиевку, Курдюмовку, Дружбу и Северное Донецкой области. Продолжаются бои за Соледар", - говорится в сообщении.
Также Генштаб рассказал о работе украинской авиации за последние сутки:
"Украинская авиация в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 1 зенитный ракетный комплекс и 3 склада боеприпаса врага".
Добавим, что ранее ГУР МО Украины сообщило о том, что на России выпустили новый темник по освещению войны в Украине.
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