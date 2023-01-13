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В оккупированном Бердянске взорван автомобиль местного предателя, - соцсети

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Еще один отправился на концерт к Кобзону

В оккупированном Бердянске взорван автомобиль местного предателя, - соцсети

фото из свободных источников

Новина українською

В Бердянске взорвали авто представителя оккупационных властей Кичигина

Об этом пишут местные жители в соцсетях.

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Оккупационные власти обвиняют в этом украинские спецслужбы и уверяют, что "чиновник" не пострадал.

Проверить эту информацию пока невозможно, поэтому держим кулаки за Кичигина, может быть, все-таки попадет на "концерт Кобзона".

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В статье: война с россией
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