В оккупированном Бердянске взорван автомобиль местного предателя, - соцсети
Еще один отправился на концерт к Кобзону
фото из свободных источников
В Бердянске взорвали авто представителя оккупационных властей Кичигина
Об этом пишут местные жители в соцсетях.
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Оккупационные власти обвиняют в этом украинские спецслужбы и уверяют, что "чиновник" не пострадал.
Проверить эту информацию пока невозможно, поэтому держим кулаки за Кичигина, может быть, все-таки попадет на "концерт Кобзона".
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