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Кулеба: Мы сейчас за полшага до решения темы танков

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Процесс идет

Кулеба: Мы сейчас за полшага до решения темы танков

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина находится за полшага до решения темы танков, а обещание Польши предоставления Leopard является мощным шагом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на разговор с журналистом Вадимом Карпьяком, опубликованном в Instagram.

"Мы сейчас за полшага до решения темы танков. Французы нанесли "первый удар" по этой стене из легкого колесного танка. Французы сделали первый шаг, затем поляки", - заявил Кулеба.

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Министр отметил правительство Польши, поскольку в январе еще появятся новости в плане поставок оружия и танков Украине.

"Это еще более важно, чем Leopard. Обещание Leopard это второй мощный шаг, который побудил другие страны говорить, что тоже готовы это сделать.... Здесь британцы выходят и говорят, что сделают этот шаг. Я пока ничего лишнего не буду говорить, но думаю, что все будет хорошо", - добавил Кулеба.

Также министр отметил, что учитывая всю информацию и логику набравшего обороты процесса, Германия согласится на передачу Украине танков Leopard. Будет ли это прямая передача из Германии или разрешение другим странам, это уже вопрос Германии, но Украина эти танки получит.

Напомним, что Украина хочет собрать танковую бригаду из Leopard. Уже пять стран готовы передать вооруженным силам Украины эти танки.

ВСУ получат тяжелые французские бронеавтомобили AMX-10RC, которые называют легкими танками. Ожидается, что они могут усилить боевой потенциал украинской армии.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что он вместе с Дудой ведет переговоры о создании коалиции для передачи Украине танков Leopard 2.

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В статье: война с россией Дмитрий Кулеба
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Источник:
РБК-Украина

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