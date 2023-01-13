Bloomberg: На следующей неделе Германия объявит решение о поставке Украине танков Leopard
Пока непонятно, будет ли решение Германии касаться только разрешения другим странам передать Leopard Украине, или сама Германия тоже будет отправлять их
Getty Images / Global Images Ukraine
Германия на следующей неделе может объявить решение о поставке Украине танков Leopard. Страна тяготеет к положительному решению в пользу Украины.
Об этом сообщает Bloomberg.
По словам двух чиновников, знакомых с мнением немецкого правительства, в связи с увеличением количества призывов к Берлину предоставить тяжелые танки, Германия, скорее всего, решит предоставить Leopard.
Ожидается, что решение будет принято до встречи высокопоставленных чиновников обороны стран-союзников на американской авиабазе Рамштайн 20 января. Сообщается, что на встрече министр обороны Германии Кристине Ламбрехт направит четкое сообщение о Leopard.
Так, по состоянию на четверг Германия еще не приняла конкретного решения, но, по словам другого европейского чиновника, давление на Германию в отношении поставки танков растет.
Издание пишет, что немецкий канцлер Олаф Шольц готов отступить от первоначального сопротивления отправке танков Leopard или что он может позволить таким странам, как Польша и Финляндия, отправить свои собственные Leopard в Украину.
При этом пока непонятно, будет ли решение Германии касаться только разрешения другим странам передать Leopard Украине, или сама Германия тоже будет отправлять их.
Популярное сейчас
- Легендарный игрок Днепра присоединился к тренерскому штабу Полесья
- Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить за Мудрика бонусами
- СМИ: Цыганков отсутствовал на медосмотре Динамо – он находится за границей
- "Агрессивный шаг". В Беларуси недовольны формированием дивизии в Польше
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО