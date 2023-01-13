Bloomberg: На следующей неделе Германия объявит решение о поставке Украине танков Leopard

Германия на следующей неделе может объявить решение о поставке Украине танков Leopard. Страна тяготеет к положительному решению в пользу Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам двух чиновников, знакомых с мнением немецкого правительства, в связи с увеличением количества призывов к Берлину предоставить тяжелые танки, Германия, скорее всего, решит предоставить Leopard.

Ожидается, что решение будет принято до встречи высокопоставленных чиновников обороны стран-союзников на американской авиабазе Рамштайн 20 января. Сообщается, что на встрече министр обороны Германии Кристине Ламбрехт направит четкое сообщение о Leopard.

Так, по состоянию на четверг Германия еще не приняла конкретного решения, но, по словам другого европейского чиновника, давление на Германию в отношении поставки танков растет.

Издание пишет, что немецкий канцлер Олаф Шольц готов отступить от первоначального сопротивления отправке танков Leopard или что он может позволить таким странам, как Польша и Финляндия, отправить свои собственные Leopard в Украину.

При этом пока непонятно, будет ли решение Германии касаться только разрешения другим странам передать Leopard Украине, или сама Германия тоже будет отправлять их.