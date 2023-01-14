Наполи громит Ювентус, CAS отклоняет иск Шахтера. Главные новости за 13 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 13-е января.

После ухода почти всех легионеров из клуба, большая часть из которых воспользовалась новым правилом ФИФА временно приостанавливать контракты, "Шахтер" решил пойти в суд против ФИФА, дабы компенсировать ущерб. В пятницу стал известен вердикт спортивного арбитражного суда города Лозанны, который принял сторону ФИФА, а не украинской команды. "Горняки" требовали компенсацию в размере 50-ти миллионов евро, считая что правило ФИФА о приостановки контрактов привело к огромным финансовым потерям. Помимо этого CAS вынес подобное решение в отношении многих российских клубов, отклонив схожий иск. Отметим отдельно, что параллельно в пятницу "горняки" презентовали первого зимнего новичка - как было известно ранее, к команде присоединился грузинский защитник Гиорги Гочолеишвили.

18-й тур итальянской Серии А принес зрителям матч двух лучших команд турнира - "Наполи" и "Ювентуса". Однако несмотря на то, что стороны занимали перед игрой соседние позиции в таблице, особой борьбы на поле не было. Неаполитанцы добыли легкую победу со счетом 5:1, забив два гола до перерыва, а также три - после. В вечер пятницы больше других феерили Осимхен (2+1) и Кварацхелия (1+2), а единственный гол в составе "старой синьоры" сумел забить ди Мария. "Наполи" имеет после 18-ти игр 47 балов и уверенно идет на первом месте. У "Милана" и "Юве" ныне на десять балов меньше.

Продолжается эпопея вокруг возможного ухода Виктора Цыганкова из "Динамо". У многолетнего лидера команды уже летом заканчивается контракт, а потому киевский клуб готов продать его зимой, дабы получить хоть какую-то компенсацию. По данным портала Динамомания, Виктор пропустил медосмотр киевлян в столице Украины, поскольку сейчас находится за границей. Помимо этого, по информации SportArena, интерес к Виктору ныне проявляют английские "Брентфорд" и "Ноттингем Форест" . Также стоит отметить, что в пятницу случилось два официальных трансфера внутри УПЛ - Никита Шевченко наконец-то нашел новый клуб, подписав контракт с "Александрией" , а форвард Даниил Алефиренко на правах аренды из "Зари" отправился в "Черноморец" .

Интересную сделку провернул "Манчестер Юнайтед", наконец-то усилив позицию центрального нападающего. Состав клуба пополнил опытный форвард Ваут Вегхорст, который будет играть полгода за "дьяволов" на правах аренды. Интересно, что за данную сделку английской стороне пришлось выложить 2,8 миллиона евро, поскольку нападающий находился в аренде в "Бешикташе", которую пришлось прекращать досрочно. Его контракт по-прежнему принадлежит "Бернли". В текущем сезоне Ваут в сумме отыграл 21 матч, забил десять голов и отдал четыре голевые передачи. Дважды отличился за свою сборную на Чемпионате мира, оба раза в поединке против Аргентины.

Интересную сторону принимает дело о серьезном нарушении закона, в котором подозревали игрока "Манчестер Сити" Бенжамена Менди. Летом 2021-го игрок был обвинен в девяти случах сексуального насилия. Следствия тянулось более одного года, француз не играл в футбол, после чего в эту пятницу он был оправдан сразу по семи случаях предполагаемого насилия (еще в одном его оправдали в сентябре). Впереди - последнее разбирательство, которое суд рассмотрит 26-го июня. О возможно продолжении игровой карьеры Менди пока ничего не известно.