На войне против России погиб еще один фанат "Динамо"

Фанатские группы киевского "Динамо" сообщили о гибели Артема Новикова с позывным Террор на войне против России. Герой был представителем North Company.

Он встретился со смертью в бою 11 января, прикрывая группу из пулемета и получил ранение, несовместимое с жизнью. В последнее время Новиков воевал в должности пулеметчика на одном из самых горячих направлений войны сейчас. 8 февраля ему должно было исполниться 21 год.

В посте есть карточка, на которую можно скинуть деньги в помощь близким погибшего. Вечная память Террору.