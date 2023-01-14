На войне против России погиб еще один фанат "Динамо"
Вечная память
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Фанатские группы киевского "Динамо" сообщили о гибели Артема Новикова с позывным Террор на войне против России. Герой был представителем North Company.
Он встретился со смертью в бою 11 января, прикрывая группу из пулемета и получил ранение, несовместимое с жизнью. В последнее время Новиков воевал в должности пулеметчика на одном из самых горячих направлений войны сейчас. 8 февраля ему должно было исполниться 21 год.
В посте есть карточка, на которую можно скинуть деньги в помощь близким погибшего. Вечная память Террору.
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