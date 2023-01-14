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На войне против России погиб еще один фанат "Динамо"

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Вечная память

На войне против России погиб еще один фанат "Динамо"

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Новина українською

Фанатские группы киевского "Динамо" сообщили о гибели Артема Новикова с позывным Террор на войне против России. Герой был представителем North Company.

Он встретился со смертью в бою 11 января, прикрывая группу из пулемета и получил ранение, несовместимое с жизнью. В последнее время Новиков воевал в должности пулеметчика на одном из самых горячих направлений войны сейчас. 8 февраля ему должно было исполниться 21 год.

В посте есть карточка, на которую можно скинуть деньги в помощь близким погибшего. Вечная память Террору.

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В статье: Динамо (Киев) война с россией
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