Добавилось еще 530 ликвидированных. Генштаб обновил потери оккупантов на войне против Украины
И 34 единицы техники
Сергей Гайдай Телеграм-канал
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подвел итоги прошедших суток войны России против украинского народа.
За воскресенье было ликвидировано 530 захватчиков. Кроме этого были уничтожены 34 единицы техники разного вида.
В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:
- личного состава – около 114 660 (+530 за последние сутки) лиц ликвидировано,
- танков ‒ 3104 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6173 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 2090 (+4) ед,
- РСЗО – 437 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 219 (+1) ед,
- самолетов – 286 (+0) ед,
- вертолетов – 276 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1867 (+2),
- крылатых ракет – 723 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4846 (+13) ед,
- специальной техники – 186 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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