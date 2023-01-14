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Добавилось еще 530 ликвидированных. Генштаб обновил потери оккупантов на войне против Украины

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И 34 единицы техники

Добавилось еще 530 ликвидированных. Генштаб обновил потери оккупантов на войне против Украины

Сергей Гайдай Телеграм-канал

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подвел итоги прошедших суток войны России против украинского народа.

За воскресенье было ликвидировано 530 захватчиков. Кроме этого были уничтожены 34 единицы техники разного вида.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 114 660 (+530 за последние сутки) лиц ликвидировано,
  • танков ‒ 3104 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6173 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 2090 (+4) ед,
  • РСЗО – 437 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 219 (+1) ед,
  • самолетов – 286 (+0) ед,
  • вертолетов – 276 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1867 (+2),
  • крылатых ракет – 723 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4846 (+13) ед,
  • специальной техники – 186 (+2).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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