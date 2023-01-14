В Киеве с утра были взрывы. После них включилась воздушная тревога

Утром, 14 января, ориентировочно в 9:32 утра на весь Киев были слышны звуки взрывов.

В тот период сигнал воздушной тревоги не был включен. Однако через несколько минут все же было сообщено о воздушной тревоге.

"Взрывы в Днепровском районе. Все службы направляются на место”, - сообщил Виталий Кличко.

“Ракетная атака на столицу. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги! Ждите дальнейшей официальной информации”, - говорится в сообщении КМВА.

Также заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко добавил, что россияне атакуют критическую инфраструктуру города.

По состоянию на 9:52 воздушная тревога включена в Киевской, Черниговской, Луганской областях, Киеве и АР Крым