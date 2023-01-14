В Киеве с утра были взрывы. После них включилась воздушная тревога
Прилет в одном из районов Киева
Getty Images/Global Images Ukraine
Утром, 14 января, ориентировочно в 9:32 утра на весь Киев были слышны звуки взрывов.
В тот период сигнал воздушной тревоги не был включен. Однако через несколько минут все же было сообщено о воздушной тревоге.
"Взрывы в Днепровском районе. Все службы направляются на место”, - сообщил Виталий Кличко.
“Ракетная атака на столицу.
Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги!
Ждите дальнейшей официальной информации”, - говорится в сообщении КМВА.
Также заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко добавил, что россияне атакуют критическую инфраструктуру города.
По состоянию на 9:52 воздушная тревога включена в Киевской, Черниговской, Луганской областях, Киеве и АР Крым
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