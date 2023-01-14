Россия мобилизовала экономику и готовится к проведению долговременной войны, - ГУР

Россия проводит подготовку к длительной войне и переводит экономику на "военные рельсы", сообщает военная разведка Украины.

"Проведенные Путиным меры реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса РФ свидетельствуют о подготовке перевода России на военное положение. Они направлены на усиление потенциала ВС РФ и создание условий для проведения операций, которые были спланированы в самом начале войны, но неудачно реализованы российскими оккупационными.

Попытки страны-оккупанта привлечь все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавнее назначение начальника генерального штаба ВС РФ Герасимова новым командующим оккупационных войск свидетельствуют не только о военных неудачах России, но и о подготовке России к продолжению широкомасштабной долговременной войны", - сообщили в ГУР.