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Россия мобилизовала экономику и готовится к проведению долговременной войны, - ГУР

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Враг вкладывает в ведение боевых действий все ресурсы

Россия мобилизовала экономику и готовится к проведению долговременной войны, - ГУР

фото из свободных источников

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Россия проводит подготовку к длительной войне и переводит экономику на "военные рельсы", сообщает военная разведка Украины.

"Проведенные Путиным меры реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса РФ свидетельствуют о подготовке перевода России на военное положение. Они направлены на усиление потенциала ВС РФ и создание условий для проведения операций, которые были спланированы в самом начале войны, но неудачно реализованы российскими оккупационными.

Попытки страны-оккупанта привлечь все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавнее назначение начальника генерального штаба ВС РФ Герасимова новым командующим оккупационных войск свидетельствуют не только о военных неудачах России, но и о подготовке России к продолжению широкомасштабной долговременной войны", - сообщили в ГУР.

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В статье: война с россией ГУР
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Источник:
ГУР МО України

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