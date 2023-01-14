Глава Черкасской ОВА предупредил о возможности массированных обстрелов сегодня днем
Военный просит людей находиться в укрытиях
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Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил о возможности массированного ракетного обстрела Украины сегодня днем.
"Враг снова атакует территорию Украины с воздуха. В частности, баллистикой.
Возможен массированный ракетный удар. Ожидаем масштабные тревоги с 12:00. Поэтому не пренебрегайте предупредительными сигналами! Будьте в максимально безопасном месте! На связи", – сообщил чиновник.
В то же время глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пребывании в воздухе 17 вражеских стратегических бомбардировщиков типа "Ту".
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Источник:Черкаська ОВА
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