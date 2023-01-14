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Глава Черкасской ОВА предупредил о возможности массированных обстрелов сегодня днем

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Военный просит людей находиться в укрытиях

Глава Черкасской ОВА предупредил о возможности массированных обстрелов сегодня днем

россми

Новина українською

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил о возможности массированного ракетного обстрела Украины сегодня днем.

"Враг снова атакует территорию Украины с воздуха. В частности, баллистикой.

Возможен массированный ракетный удар. Ожидаем масштабные тревоги с 12:00. Поэтому не пренебрегайте предупредительными сигналами! Будьте в максимально безопасном месте! На связи", – сообщил чиновник.

В то же время глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пребывании в воздухе 17 вражеских стратегических бомбардировщиков типа "Ту".

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В статье: война с россией
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Источник:
Черкаська ОВА

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