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Россия утром атаковала Киев ракетами, летевшими по баллистической траектории – ПС ВСУ

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Украина не может уничтожать такие ракеты

Россия утром атаковала Киев ракетами, летевшими по баллистической траектории – ПС ВСУ

фото - Getty Images

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Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал утреннюю воздушную атаку россиян на Киев:

"Скорее всего, это ракеты, которые летели по баллистической траектории. С северного направления. Баллистика не доступна, чтобы мы ее обнаруживали и сбивали", - сказал Игнат.

По словам спикера, в дальнейшем специалистами будет проведено изучение обломков типа ракет. Игнат считает очевидным, что это были либо баллистические ракеты, либо зенитные ракеты С 300, летящие по баллистической траектории.

Также спикер добавил, что уведомление о воздушной опасности поступило несвоевременно из-за отсутствия радиолокационных данных и информации из других источников. У ВСУ нет возможности выявлять и уничтожать такие типы ракет, как баллистические.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице были взрывы в Днепровском и Голосеевском районах. Предварительно пострадавших нет.

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В статье: война с россией Юрий Игнат
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