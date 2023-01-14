  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Британия объявит о передаче Украине 12 танков Challenger 2, - СМИ
В тренде

Британия объявит о передаче Украине 12 танков Challenger 2, - СМИ

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Страна приняла принципиальное решение

Британия объявит о передаче Украине 12 танков Challenger 2, - СМИ

фото из свободных источников

Новина українською

Премьер-министр Британии Риши Сунак одобрил план отправки в Украину 12 танков Challenger 2. Первые единицы бронетехники должны быть переданы немедленно.

"Премьер-министр четко заявил, что Великобритания должна придерживаться своих обязательств перед Украиной, и это включает в себя обеспечение критически важного оборудования для защиты и изменения расстановки сил на поле боя", - отметил источник The Sun в британском парламенте.

Известно, что группа из четырех танков Challenger 2 будет немедленно доставлена в Восточную Европу, а еще 8 – вскоре после этого.

Утверждается, что на этой неделе Сунак провел переговоры с руководителями ведомств обороны и безопасности, сказав, что доставка танков в Украину должна быть оперативным приоритетом.

По теме
yellow-arrow
Россия утром атаковала Киев ракетами, летевшими по баллистической траектории – ПС ВСУ
yellow-arrow
Глава Черкасской ОВА предупредил о возможности массированных обстрелов сегодня днем
yellow-arrow
Россия мобилизовала экономику и готовится к проведению долговременной войны, - ГУР
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Великобритания
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Sun

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде