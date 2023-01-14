Британия объявит о передаче Украине 12 танков Challenger 2, - СМИ
Страна приняла принципиальное решение
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Премьер-министр Британии Риши Сунак одобрил план отправки в Украину 12 танков Challenger 2. Первые единицы бронетехники должны быть переданы немедленно.
"Премьер-министр четко заявил, что Великобритания должна придерживаться своих обязательств перед Украиной, и это включает в себя обеспечение критически важного оборудования для защиты и изменения расстановки сил на поле боя", - отметил источник The Sun в британском парламенте.
Известно, что группа из четырех танков Challenger 2 будет немедленно доставлена в Восточную Европу, а еще 8 – вскоре после этого.
Утверждается, что на этой неделе Сунак провел переговоры с руководителями ведомств обороны и безопасности, сказав, что доставка танков в Украину должна быть оперативным приоритетом.
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