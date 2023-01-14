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Британия оффициально подтвердила поставку танков Challenger 2 для ВСУ

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Об этом стало сообщила канцелярия премьер-министра страны

Британия оффициально подтвердила поставку танков Challenger 2 для ВСУ

Getty Images

Новина українською

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским подтвердил, что его страна предоставит Украине танки Challenger 2.

"Лидеры обсудили текущее состояние войны России в Украине, где последовательные победы Украины отвергают российские войска назад и усложняют их военные и моральные проблемы. Они согласились с необходимостью воспользоваться этим моментом для ускорения глобальной военной и дипломатической поддержки Украины.

Премьер-министр наметил амбиции Великобритании усилить нашу поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем", - говорится в заявлении канцелярии Риши Сунака.

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В статье: война с россией Великобритания
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