Британия оффициально подтвердила поставку танков Challenger 2 для ВСУ
Об этом стало сообщила канцелярия премьер-министра страны
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским подтвердил, что его страна предоставит Украине танки Challenger 2.
"Лидеры обсудили текущее состояние войны России в Украине, где последовательные победы Украины отвергают российские войска назад и усложняют их военные и моральные проблемы. Они согласились с необходимостью воспользоваться этим моментом для ускорения глобальной военной и дипломатической поддержки Украины.
Премьер-министр наметил амбиции Великобритании усилить нашу поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем", - говорится в заявлении канцелярии Риши Сунака.
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