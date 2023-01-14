В трех областях Украины сработало ПВО. Еще в пяти регионах – взрывы
Масштабная воздушная тревога распространяется по Украине
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Российские оккупанты в субботу 14 января снова нанесли массовые ракетные обстрелы по украинской территории.
Согласно сообщениям глав областных военных администраций, отечественная Противовоздушная оборона удачно сработала в Николаевской, Одесской и Львовской областях.
Кроме этого, согласно информации Суспильного, были слышны взрывы в Хмельницкой, Ивано-Франковской областях, Харькове и Днепре. Также дважды взрывы слышали в Винницкой области.
По состоянию на 16:00, воздушная тревога все еще действует во всех регионах Украины.
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