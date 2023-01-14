В трех областях Украины сработало ПВО. Еще в пяти регионах – взрывы

Российские оккупанты в субботу 14 января снова нанесли массовые ракетные обстрелы по украинской территории.

Согласно сообщениям глав областных военных администраций, отечественная Противовоздушная оборона удачно сработала в Николаевской, Одесской и Львовской областях.

Кроме этого, согласно информации Суспильного, были слышны взрывы в Хмельницкой, Ивано-Франковской областях, Харькове и Днепре. Также дважды взрывы слышали в Винницкой области.

По состоянию на 16:00, воздушная тревога все еще действует во всех регионах Украины.