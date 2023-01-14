В Днепре россияне попали в многоквартирный дом. ФОТО

Ці підари б’ють по наших домах, а в своїх чатах поливають нас всіх лайном, радіють зі смертей. Що російськомовних, що українців. Якщо ми живемо в Україні то ми для них вороги . Вони вважають, що ми просто не повинні існувати. Це дно і справжній невигаданий фашизм. Тільки знищення тих хто взяв зброю в руки і повна ізоляція рашопідарів.