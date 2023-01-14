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В Днепре россияне попали в многоквартирный дом. ФОТО

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Страна-террорист

В Днепре россияне попали в многоквартирный дом. ФОТО

Телеграм-канал Сергія Стерненка

Новина українською

Россия 14 января снова применила ракетный обстрел по территории Украины.

Как сообщает заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, в результате атаки было попадание в многоэтажное здание в Днепре.

Пока дополнительной информации о пострадавших нет. Под завалами находятся люди.

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В статье: война с россией
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Комментарии (3)
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Будєм разбіратся (Київ)
14.01.2023 в 17:44
Ці підари б’ють по наших домах, а в своїх чатах поливають нас всіх лайном, радіють зі смертей. Що російськомовних, що українців. Якщо ми живемо в Україні то ми для них вороги . Вони вважають, що ми просто не повинні існувати. Це дно і справжній невигаданий фашизм. Тільки знищення тих хто взяв зброю в руки і повна ізоляція рашопідарів.
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0
0
lucky_guy
14.01.2023 в 16:37
гній, непотріб, біомаса
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+1
0
Cerega15 (Kherson)
14.01.2023 в 16:29
Твари
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+2
0

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