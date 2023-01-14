В Днепре россияне попали в многоквартирный дом. ФОТО
Страна-террорист
Телеграм-канал Сергія Стерненка
Россия 14 января снова применила ракетный обстрел по территории Украины.
Как сообщает заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, в результате атаки было попадание в многоэтажное здание в Днепре.
Пока дополнительной информации о пострадавших нет. Под завалами находятся люди.
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Комментарии (3)
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Будєм разбіратся (Київ)
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