Россия ударила по объекту критической инфраструктуры во Львовской области
Воздушная тревога продолжается
Фото з соцмереж
Российские террористы нанесли удар по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в своем телеграм. Также чиновник добавил, что возможны перебои в снабжении света и воды.
Воздушная тревога во Львовской области длится уже полтора часа.
Ранее мы сообщали, что
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