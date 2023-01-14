Россия ударила по объекту критической инфраструктуры во Львовской области

Российские террористы нанесли удар по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в своем телеграм. Также чиновник добавил, что возможны перебои в снабжении света и воды.

Воздушная тревога во Львовской области длится уже полтора часа.