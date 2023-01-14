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Россия ударила по объекту критической инфраструктуры во Львовской области

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Воздушная тревога продолжается

Россия ударила по объекту критической инфраструктуры во Львовской области

Фото з соцмереж

UA-Футбол
Новина українською

Российские террористы нанесли удар по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в своем телеграм. Также чиновник добавил, что возможны перебои в снабжении света и воды.

Воздушная тревога во Львовской области длится уже полтора часа.

Ранее мы сообщали, что Россия нанесла удар по многоэтажке в Днепре.

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В статье: война с россией
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