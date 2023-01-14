Ракетный удар по жилому дому в Днепре: уже десять раненых, 15 человек спасены
Предварительные данные
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA / Автор невідомий
Российские войска сегодня
По информации главы областной военной администрации Днепропетровщины, на данный момент известно о десяти раненых, среди них двое детей. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. Все уже находятся в больнице.
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко добавляет, что в разрушенном подъезде девятиэтажного жилого дома спасены 15 человек.
Число погибших и травмированных уточняется.
Все службы на месте продолжают тушение пожара и спасение людей.
Популярное сейчас
- Уже известен график Днепра-1, Шахтера и Динамо. Таблица спаррингов УПЛ во время зимнего антракта
- Россия утром атаковала Киев ракетами, летевшими по баллистической траектории – ПС ВСУ
- Наполи громит Ювентус, CAS отклоняет иск Шахтера. Главные новости за 13 января
- Тяжелые уличные бои и потери, которые никто не считает. Что известно о ситуации в Соледаре
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
- Звезда женского футбола стала OnlyFans-моделью и зарабатывает по 500 тысяч фунтов в год. ФОТО