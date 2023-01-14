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Ракетный удар по жилому дому в Днепре: уже десять раненых, 15 человек спасены

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Ракетный удар по жилому дому в Днепре: уже десять раненых, 15 человек спасены

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Российские войска сегодня нанесли ракетный удар по жилому дому в Днепре. Следствием этого стал обвал одного из подъездов.

По информации главы областной военной администрации Днепропетровщины, на данный момент известно о десяти раненых, среди них двое детей. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. Все уже находятся в больнице.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко добавляет, что в разрушенном подъезде девятиэтажного жилого дома спасены 15 человек.

Число погибших и травмированных уточняется.

Все службы на месте продолжают тушение пожара и спасение людей.

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В статье: война с россией
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