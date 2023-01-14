Ракетный удар по жилому дому в Днепре: пятеро погибли, 27 ранены

Официальные лица обновили информацию о последствиях ракетного удара по жилому дому в Днепре сегодня днем.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщает, что на данный момент известно о пяти погибших и 27 раненых. Среди них шесть детей. Все находятся в больнице.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщает, что спасательная операция по разбору завалов продлится всю ночь. Весь район отключен от систем жизнеобеспечения.