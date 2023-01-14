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В Ивано-Франковске было попадание в энергообъект. Ситуацию прокомментировала глава ОВА

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Пострадавших и погибших нет

В Ивано-Франковске было попадание в энергообъект. Ситуацию прокомментировала глава ОВА

россми

UA-Футбол
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В результате очередных террористических атак России по Украине в субботу, 14-го января, было попадание в один из энергетических объектов в Ивано-Франковской области. Ситуацию прокомментировала глава ОВА Светлана Онишук:

"В результате вражеских обстрелов на территории объекта возник пожар. Все соответствующие службы оперативно отреагировали на возникновение чрезвычайной ситуации. К счастью, по предварительной информации, пострадавших и погибших нет", - сказала чиновница.

Добавим, что также в ходе террористического акта Россия попали в многоквартирный дом в Днепре. Есть погибшие, продолжаются спасательные мероприятия

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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