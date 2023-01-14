Ушел из жизни известный украинский режиссер Сергей Долбилов
О причинах смерти пока не сообщается
Фото: facebook.com/sdolbilov / Автор невідомий
На 58 году ушел из жизни известный режиссер спортивных документальных фильмов Сергей Долбилов. О его смерти в Фейсбуке сообщила вдова покойного Серафима Панченко.
"Ничто так не вредит человеку, как фрагменты собственного счастья. 30 лет счастья как один день. Ты всегда будешь со мной! Ты был лучшим мужчиной, лучшим папой и три дня дедушкой. Я всегда любила и гордилась тобой, ты очень талантлив и добр! И в своей профессии тебе не было равных! Спасибо, что это свершилось! Сережа декабрь 1965 - январь 2023", - написала Панченко.
О причинах смерти пока не сообщается.
Сергей Долбилов известен, прежде всего, документальными фильмами на спортивную тематику. Режиссер становился обладателем премии "Телетриумф", работал на телеканалах "1+1", "Интер" и "Мегаспорт". Во время своей карьеры он снимал документальные фильмы и сериалы о братьях Кличко, Василии Ломаченко, Андрее Шевченко и других.
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