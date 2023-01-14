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"Найдем всех причастных к этому террору". Зеленский отреагировал на удар по Днепру и выложил видео последствий

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Вечная память всем, чьи жизни унес русский террор

"Найдем всех причастных к этому террору". Зеленский отреагировал на удар по Днепру и выложил видео последствий

Офіс президента

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по многоэтажке в Днепре. Глава государства сообщил, что все причастные понесут максимальную ответственность.

"Вечная память всем, чьи жизнь унес российский террор! Мир должен остановить это зло.

Разбор завалов в Днепре продолжается. Все службы работают. Боремся за каждого человека, каждую жизнь.

Найдем всех причастных к этому террору. Все понесут ответственность. Максимальную", - написал Зеленский.

Также украинский президент добавил видео с дрона с текущей ситуацией на месте удара.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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