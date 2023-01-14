"Найдем всех причастных к этому террору". Зеленский отреагировал на удар по Днепру и выложил видео последствий
Вечная память всем, чьи жизни унес русский террор
Офіс президента
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по многоэтажке в Днепре. Глава государства сообщил, что все причастные понесут максимальную ответственность.
"Вечная память всем, чьи жизнь унес российский террор! Мир должен остановить это зло.
Разбор завалов в Днепре продолжается. Все службы работают. Боремся за каждого человека, каждую жизнь.
Найдем всех причастных к этому террору. Все понесут ответственность. Максимальную", - написал Зеленский.
Также украинский президент добавил видео с дрона с текущей ситуацией на месте удара.
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