Министр энергетики Украины рассказал, в каких областях было попадание в результате ракетной атаки России

Министр топлива и энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, в каких областях было попадание в результате очередного массированного ракетного обстрела Россией Украины.

"Сегодня враг снова атаковал объекты генерации и электрические сети страны. Есть прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.

Из-за обстрелов в большинстве регионов вводятся аварийные отключения.

Следующие дни будут трудными. Энергетики уже работают над возобновлением поставок электроэнергии.

Держимся! Каждый день приближает нашу Победу!" - написал Галущенко.