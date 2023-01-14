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Министр энергетики Украины рассказал, в каких областях было попадание в результате ракетной атаки России

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Было поражено несколько энергообъектов

Министр энергетики Украины рассказал, в каких областях было попадание в результате ракетной атаки России

фото из соцсетей

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Министр топлива и энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, в каких областях было попадание в результате очередного массированного ракетного обстрела Россией Украины.

"Сегодня враг снова атаковал объекты генерации и электрические сети страны. Есть прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.

Из-за обстрелов в большинстве регионов вводятся аварийные отключения.

Следующие дни будут трудными. Энергетики уже работают над возобновлением поставок электроэнергии.

Держимся! Каждый день приближает нашу Победу!" - написал Галущенко.

Добавим, что также известно о попадании ракеты в жилой многоквартирный дом в Днепре. Погибли по меньшей мере пять человек.

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В статье: война с россией
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