Министр энергетики Украины рассказал, в каких областях было попадание в результате ракетной атаки России
Было поражено несколько энергообъектов
фото из соцсетей
Министр топлива и энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, в каких областях было попадание в результате очередного массированного ракетного обстрела Россией Украины.
"Сегодня враг снова атаковал объекты генерации и электрические сети страны. Есть прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.
Из-за обстрелов в большинстве регионов вводятся аварийные отключения.
Следующие дни будут трудными. Энергетики уже работают над возобновлением поставок электроэнергии.
Держимся! Каждый день приближает нашу Победу!" - написал Галущенко.
Добавим, что также известно о попадании ракеты в жилой многоквартирный дом в Днепре. Погибли по меньшей мере пять человек.
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