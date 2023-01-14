Залужный рассказал, сколько российских ракет сбило украинское ПВО в ходе последней массированной атаки

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подвел итоги очередной массированной ракетной атаки России против Украины. Главнокомандующий рассказал, какие ракеты применил противник, а также сколько вражеского оружия было обезврежено украинской системой защиты.

"Сегодня противник нанес массированные ракетные удары по нашей территории. С утра зенитными управляемыми ракетами С-400 (С-300) с северного направления была атакована столица. Позже государство-террорист применило высокоточное оружие: крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22, крылатые ракеты морского базирования "Калибр", управляемые авиационные ракеты Х-59 - по объектам критической инфраструктуры Украины. Всего враг осуществил около 28-ми пусков крылатых ракет разного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет. Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожено 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные ракеты. Искренние соболезнования семьям погибших. Отомстим!", - говорится в сообщении Залужного.

Напомним, что ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал о прилетах по системе энергоснабжения.