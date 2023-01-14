  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Залужный рассказал, сколько российских ракет сбило украинское ПВО в ходе последней массированной атаки
В тренде

Залужный рассказал, сколько российских ракет сбило украинское ПВО в ходе последней массированной атаки

Общие новости
(1 голосов)

А также рассказал, чем атаковали Киев в первой половине дня

Залужный рассказал, сколько российских ракет сбило украинское ПВО в ходе последней массированной атаки

Фото - телеграм-канал Залужного

UA-Футбол
Новина українською

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подвел итоги очередной массированной ракетной атаки России против Украины. Главнокомандующий рассказал, какие ракеты применил противник, а также сколько вражеского оружия было обезврежено украинской системой защиты.

"Сегодня противник нанес массированные ракетные удары по нашей территории.

С утра зенитными управляемыми ракетами С-400 (С-300) с северного направления была атакована столица.

Позже государство-террорист применило высокоточное оружие: крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22, крылатые ракеты морского базирования "Калибр", управляемые авиационные ракеты Х-59 - по объектам критической инфраструктуры Украины.

Всего враг осуществил около 28-ми пусков крылатых ракет разного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет.

Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожено 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные ракеты.

Искренние соболезнования семьям погибших.

Отомстим!", - говорится в сообщении Залужного.

Напомним, что ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал о прилетах по системе энергоснабжения.

По теме
yellow-arrow
На оккупированной Донетчине россияне собираются призвать в армию граждан, ранее имевших "бронь", - Генштаб ВСУ
yellow-arrow
Воздушные силы ВСУ уточняют: уничтожены 25 из 38-ми российских ракет разных типов
yellow-arrow
Кравец к россиянам: Вы все мусор, который не заслуживает жизни
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде