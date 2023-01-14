Залужный рассказал, сколько российских ракет сбило украинское ПВО в ходе последней массированной атаки
А также рассказал, чем атаковали Киев в первой половине дня
Фото - телеграм-канал Залужного
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подвел итоги очередной массированной ракетной атаки России против Украины. Главнокомандующий рассказал, какие ракеты применил противник, а также сколько вражеского оружия было обезврежено украинской системой защиты.
"Сегодня противник нанес массированные ракетные удары по нашей территории.
С утра зенитными управляемыми ракетами С-400 (С-300) с северного направления была атакована столица.
Позже государство-террорист применило высокоточное оружие: крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22, крылатые ракеты морского базирования "Калибр", управляемые авиационные ракеты Х-59 - по объектам критической инфраструктуры Украины.
Всего враг осуществил около 28-ми пусков крылатых ракет разного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет.
Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожено 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные ракеты.
Искренние соболезнования семьям погибших.
Отомстим!", - говорится в сообщении Залужного.
Напомним, что ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал о прилетах по системе энергоснабжения.
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