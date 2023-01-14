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На оккупированной Донетчине россияне собираются призвать в армию граждан, ранее имевших "бронь", - Генштаб ВСУ

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Кремль собирается бросить против ВСУ все возможные силы

На оккупированной Донетчине россияне собираются призвать в армию граждан, ранее имевших "бронь", - Генштаб ВСУ

Холодний Яр

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Генеральный штаб ВСУ обнародовал актуальную информацию с фронта – по состоянию на 18:00 14 января. В строительстве, в частности, речь идет о ситуации на самом горячем направлении фронта – в городах Соледар и Бахмут.

"На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Выемка, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огневое поражение попали Красногоровка, Веселое, Авдеевка, Марьинка, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник обстрелял Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву и Большую Новоселку в Донецкой области", - доложили военные.

Также стали известны детали потерь россиян и недостаточное комплектование некоторых подразделений оккупантов:

"Противник продолжает ежедневно нести потери в живой силе и это сказывается. Низким, до 40 процентов, остается уровень укомплектования отдельных подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса, которые расположены в районе Горловки Донецкой области. И это, несмотря на недавнее доукомплектование Показательно, что личному составу запрещено покидать местоположение - таким образом оккупанты хоть как-то пытаются предотвратить дезертирство.

Российские оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой области пересматривают категории граждан призывного возраста, которые раньше имели так называемую "бронь". В частности, работники экстренных и коммунальных служб уже об этом предупреждены", - сообщил Генштаб ВСУ.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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