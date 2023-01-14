На оккупированной Донетчине россияне собираются призвать в армию граждан, ранее имевших "бронь", - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал актуальную информацию с фронта – по состоянию на 18:00 14 января. В строительстве, в частности, речь идет о ситуации на самом горячем направлении фронта – в городах Соледар и Бахмут.

Также стали известны детали потерь россиян и недостаточное комплектование некоторых подразделений оккупантов:

"Противник продолжает ежедневно нести потери в живой силе и это сказывается. Низким, до 40 процентов, остается уровень укомплектования отдельных подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса, которые расположены в районе Горловки Донецкой области. И это, несмотря на недавнее доукомплектование Показательно, что личному составу запрещено покидать местоположение - таким образом оккупанты хоть как-то пытаются предотвратить дезертирство.

Российские оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой области пересматривают категории граждан призывного возраста, которые раньше имели так называемую "бронь". В частности, работники экстренных и коммунальных служб уже об этом предупреждены", - сообщил Генштаб ВСУ.