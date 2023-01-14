На оккупированной Донетчине россияне собираются призвать в армию граждан, ранее имевших "бронь", - Генштаб ВСУ
Кремль собирается бросить против ВСУ все возможные силы
Холодний Яр
Генеральный штаб ВСУ обнародовал актуальную информацию с фронта – по состоянию на 18:00 14 января. В строительстве, в частности, речь идет о ситуации на самом горячем направлении фронта – в городах Соледар и Бахмут.
"На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Выемка, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Дружба и Северное Донецкой области.
На Авдеевском направлении под огневое поражение попали Красногоровка, Веселое, Авдеевка, Марьинка, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении противник обстрелял Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву и Большую Новоселку в Донецкой области", - доложили военные.
Также стали известны детали потерь россиян и недостаточное комплектование некоторых подразделений оккупантов:
"Противник продолжает ежедневно нести потери в живой силе и это сказывается. Низким, до 40 процентов, остается уровень укомплектования отдельных подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса, которые расположены в районе Горловки Донецкой области. И это, несмотря на недавнее доукомплектование Показательно, что личному составу запрещено покидать местоположение - таким образом оккупанты хоть как-то пытаются предотвратить дезертирство.
Российские оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой области пересматривают категории граждан призывного возраста, которые раньше имели так называемую "бронь". В частности, работники экстренных и коммунальных служб уже об этом предупреждены", - сообщил Генштаб ВСУ.
Популярное сейчас
- Уже известен график Днепра-1, Шахтера и Динамо. Таблица спаррингов УПЛ во время зимнего антракта
- Суркисы уничтожают Динамо. Цыганков в Жироне – это не переход, а показательный побег
- В Киеве с утра были взрывы. После них включилась воздушная тревога
- Еще минус один корабль оккупантов. Генштаб сообщил о повреждении нового судна врага
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО