Воздушные силы ВСУ уточняют: уничтожены 25 из 38-ми российских ракет разных типов

Воздушные силы ВСУ предоставили точную информацию о количестве уничтоженных украинскими силами ПВО и ПРО российских ракет во время последней массированной атаки.

Ведомство отмечает, что около 13.00 враг совершил пуски крылатых ракет Х-101/Х-555 из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря и ракет "Калибр" с надводных кораблей и подводных лодок с акватории Черного моря. Всего – 23 крылатых ракеты воздушного и морского базирования.

Из истребителей Су-35 было совершено 5 пусков управляемых авиационных ракет Х-59.

Также выпущено пять крылатых ракет Х-22 из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 (одна из этих ракет попала в многоэтажку в Днепр).

"Итак, в настоящее время уничтожено 25 из 38-ми ракет различных типов. В частности 18 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-555 и "Калибр", семь управляемых авиационных ракет Х-59", - отметили Воздушные силы ВСУ.

Ранее также свой итог вражеской атаки подбил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.