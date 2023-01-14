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Пограничники Молдовы обнаружили обломки ракеты на границе с Украиной

Общие новости
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После ракетной атаки россиян

Пограничники Молдовы обнаружили обломки ракеты на границе с Украиной

Facebook Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Новина українською

Пограничная полиция Молдовы сообщает, что сегодня, 14-го января на границе с Украиной, после массированого удара россии, были обнаружены обломки ракеты - в районе пограничного сектора Ларга (Бричанский район).

В Министерстве внутренних дел Республики Молдова информируют, что системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали нарушение воздушного пространства Молдовы. Специалисты обследуют обломки ракет.

"Это 3-й случай, когда остатки ракет от бомбардировок россии по территории Украины падают на территорию Республики Молдова. Как и в предыдущих случаях, все необходимые действия предпринимаются в установленном порядке компетентными инстанциями", - сообщает МВД Молдовы.

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В статье: война с россией
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