Пограничники Молдовы обнаружили обломки ракеты на границе с Украиной
После ракетной атаки россиян
Facebook Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Пограничная полиция Молдовы сообщает, что сегодня, 14-го января на границе с Украиной, после массированого удара россии, были обнаружены обломки ракеты - в районе пограничного сектора Ларга (Бричанский район).
В Министерстве внутренних дел Республики Молдова информируют, что системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали нарушение воздушного пространства Молдовы. Специалисты обследуют обломки ракет.
"Это 3-й случай, когда остатки ракет от бомбардировок россии по территории Украины падают на территорию Республики Молдова. Как и в предыдущих случаях, все необходимые действия предпринимаются в установленном порядке компетентными инстанциями", - сообщает МВД Молдовы.
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