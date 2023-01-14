Пограничники Молдовы обнаружили обломки ракеты на границе с Украиной

Пограничная полиция Молдовы сообщает, что сегодня, 14-го января на границе с Украиной, после массированого удара россии, были обнаружены обломки ракеты - в районе пограничного сектора Ларга (Бричанский район).

В Министерстве внутренних дел Республики Молдова информируют, что системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали нарушение воздушного пространства Молдовы. Специалисты обследуют обломки ракет.